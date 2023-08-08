СПбМКФ состоится в ноябре после трехлетнего перерыва

08.08.2023

СПбМКФ состоится в ноябре после трехлетнего перерыва
О проведении Петербургского международного культурного форума в 2023 году ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, архитектура форума изменится. Минкультуры хочет сделать СПбМКФ максимально индустриальным.

«Но он точно будет. Надеюсь, что будет очень ярким, безусловно, международным», — добавила собеседница.

Форум проводится ежегодно в Петербурге. В 2020-2021 годах его отменили из-за пандемии. Также мероприятие не состоялось в прошлом году.

Фото: Pixabay