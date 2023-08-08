В Петербурге стартовали съемки шпионской драмы «Берлинская жара»

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Летом 1943 года СССР узнает о продвижении немецких ученых в создании нового вида оружия, которое может переломить ход войны. Советский агент под прикрытием Франс Хартман должен получить сверхсекретную информацию об атомной бомбе в Берлине. В это время в Москве кипит работа над советским атомным проектом, которым руководит Игорь Курчатов. В кратчайшие сроки советским физикам предстоит разработать свою атомную бомбу.Сценарий по роману Дмитрия Полякова-Катина подготовил Михаил Шульман. Режиссером выступает Евгений Лаврентьев. В ролях — Гела Месхи, Алексей Филимонов, Кирилл Кяро, Анна Пескова, Егор Бероев и др. Консультировать авторов будут представители Курчатовского института и «Росатома».Продюсер «Берлинской жары» Дмитрий Пристансков назвал проект «спин-оффом культового сериала «Семнадцать мгновений весны» и одновременно «современным, зрелищным и захватывающим кино».Сериал включает восемь серий. Онлайн-релиз запланирован на 2024 год.