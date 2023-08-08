Ольга Любимова рассказала о II Детском культурном форуме

В преддверии форума в Москве прошла большая пресс-конференция, сообщила министр культуры РФ в телеграм-канале.



II Детский культурный форум пройдет с 10 по 12 августа в Новой Третьяковке в Москве. Его участниками станут более двух тысяч детей из разных регионов России, в том числе 50 детей из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Также ожидается прибытие делегаций из 13 стран: Абхазии, Боливии, Египта, Ливана, Палестины, Индии, Пакистана, Туркменистана и др.



Форум пройдет по семи направлениям. В программе — почти 140 мероприятий. В их числе — «Диалог на равных с министром культуры».



Впервые у форума появятся послы. Ими станут Юрий Башмет, Евгений Миронов, Егор Дружинин, Надежда Бабкина и Эдгард Запашный.



Также на пресс-конференции подвели итоги конкурса сказок. Победительницей стала Анна Сокольцева из Калининграда с «Лекарством из солнца и меда». 11 августа сказку прочитает актер Александр Олешко.



Фото: пресс-служба Минкультуры РФ