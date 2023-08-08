«Яндекс Музей» приглашает на фестиваль «Демодуляция 2023»

08.08.2023
12 и 13 августа в главном офисе «Яндекса» в Москве пройдет пятый фестиваль, посвященный эволюции цифровых технологий, сообщила пресс-служба компании.
Посетителей ждет выставка компьютеров, приставок и игровых автоматов прошлых десятилетий из музеев разных городов, а также игровые турниры на легендарных платформах и конкурсы в тематике демосцены — киберкультуры компьютерного творчества. Участники представят авторские видео- и аудио-эффекты, запрограммированные на ретротехнике.
Эксперты по технологиям расскажут об истории вычислительных устройств, их современном применении и пользе взаимодействия со старой техникой для рождения новых идей. Также публику ждут доклады инженеров и научно-популярные рассказы.
Главным событием станет встреча с авторами книг «А я был в компьютерном городе» и «Энциклопедия профессора Фортрана». Для детей подготовлена программа с мастер-классами. В финале фестиваля состоится концерт.
Фото: Pixabay