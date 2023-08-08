Президентский фонд культурных инициатив откроет проектный офис в Донецке

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Первый офис появился в Луганске. В ближайших планах — открытие проектного и ресурсного центра на базе Общественной палаты в Донецке.«Это такая большая история, которую мы развиваем на территории всей страны», — отметил собеседник агентства.Карманов подчеркнул, что фонд получил немало заявок от регионов на открытие офисов. В ближайшее время планируется их появление в Калуге, Брянске, Курске. Также идут переговоры об открытии центра в Хабаровске.ПФКИ создает центры в регионах РФ для повышения уровня проектной культуры у творческих команд и обучения социокультурному проектированию.