Start раскрыл детали необычного продолжения «Черной весны» с участием ИИ

08.08.2023
Второй сезон молодежный драмы создадут в формате аудиосериала с визуализацией от нейросетей, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.
В создании продолжения сериала Любови Львовой и Сергея Тарамаева о подростках, создавших дуэльный клуб, задействуют Stable Diffusion, Midjourney и другие инструменты. С их помощью создадут раскадровки на основе образов персонажей, новые локации и окружающий мир.
Тарамаев и Львова отвечают за сценарий и режиссуру. Актеры из первого сезона и новые исполнители озвучат персонажей. Идея аудиосериала с визуализацией от ИИ принадлежит продюсерам. Постановщики оценили ее и поддержали.
По словам Львовой, «второй сезон будет еще острее по сюжету». Самым интересным станет трансформация героев после произошедшего в финале первого сезона, добавила она.
В ролях — Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская и др.
Фото: онлайн-кинотеатр START