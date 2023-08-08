Start раскрыл детали необычного продолжения «Черной весны» с участием ИИ



По словам Львовой, «второй сезон будет еще острее по сюжету». Самым интересным станет трансформация героев после произошедшего в финале первого сезона, добавила она.



В ролях — Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская и др.



Фото: онлайн-кинотеатр START По словам Львовой, «второй сезон будет еще острее по сюжету». Самым интересным станет трансформация героев после произошедшего в финале первого сезона, добавила она.В ролях — Глеб Калюжный, Артем Кошман, Валентин Анциферов, Анастасия Красовская и др.

В создании продолжения сериала Любови Львовой и Сергея Тарамаева о подростках, создавших дуэльный клуб, задействуют Stable Diffusion, Midjourney и другие инструменты. С их помощью создадут раскадровки на основе образов персонажей, новые локации и окружающий мир.Тарамаев и Львова отвечают за сценарий и режиссуру. Актеры из первого сезона и новые исполнители озвучат персонажей. Идея аудиосериала с визуализацией от ИИ принадлежит продюсерам. Постановщики оценили ее и поддержали.