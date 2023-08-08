Более 2 млн китайских зрителей посмотрели российское кино в онлайне

08.08.2023
Бесплатный показ прошел в рамках Russian Film Festival на платформе Youku, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
12 российских фильмов бесплатно демонстрировали с 10 по 31 июля. Самым востребованным у китайской аудитории стал фантастический фильм «Притяжение» Федора Бондарчука, который посмотрели 800 тысяч человек. На втором месте оказался супергеройский экшн «Защитники» Сарика Андреасяна. На третьем остросюжетная драма «Экипаж» Николая Лебедева.
С 27 августа по 3 сентября RFF пройдет в очном формате в Пекине, Сучжоу и Хэйхэ. Жителей и гостей этих городов ждут шесть российских кинокартин.
К настоящему моменту зрителями Russian Film Festival стали 8,7 млн человек в более чем 30 государствах. Проект реализуется с конца 2020 года.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ