Более 2 млн китайских зрителей посмотрели российское кино в онлайне

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

12 российских фильмов бесплатно демонстрировали с 10 по 31 июля. Самым востребованным у китайской аудитории стал фантастический фильм «Притяжение» Федора Бондарчука, который посмотрели 800 тысяч человек. На втором месте оказался супергеройский экшн «Защитники» Сарика Андреасяна. На третьем остросюжетная драма «Экипаж» Николая Лебедева.С 27 августа по 3 сентября RFF пройдет в очном формате в Пекине, Сучжоу и Хэйхэ. Жителей и гостей этих городов ждут шесть российских кинокартин.К настоящему моменту зрителями Russian Film Festival стали 8,7 млн человек в более чем 30 государствах. Проект реализуется с конца 2020 года.