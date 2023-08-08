Уэса Андерсона наградят за вклад в кино на Венецианском кинофестивале

08.08.2023

Уэса Андерсона наградят за вклад в кино на Венецианском кинофестивале
Американский постановщик стал лауреатом спецнаграды Glory to the Filmmaker за «особенно оригинальный вклад в современную киноиндустрию».

Награждение состоится 1 сентября перед премьерой последней ленты Андерсона «Чудесная история Генри Шугара», сообщается на сайте смотра.

В центре истории оказывается богатый мужчина, узнающий о неком гуру, который может видеть без помощи глаз. Он хочет овладеть этим навыком, чтобы использовать его в азартных играх.

В 40-минутной экранизации рассказов Роальда Даля снялись Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Дев Патель, Бен Кингсли и Ричард Айоади. Netflix планирует выпустить картину в онлайне 13 октября.

Ранее награду «Слава кинематографисту» получили Ридли Скотт, Коста-Гаврас, Аль Пачино, Амир Надери и др.

80-й Венецианский фестиваль пройдет с 30 августа по 9 сентября.

Фото: Pixabay