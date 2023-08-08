Лев Лещенко и «Ленинград» поздравят Пермь с 300-летием

Артисты станут хэдлайнерами шоу «Ночь города», которое станет одним из самых ярких юбилейных мероприятий, передает ТАСС.





26 августа на эспланаде у Театра-Театра состоится кульминация летнего фестиваля «Город встреч» — главного события праздничной программы к 300-летию города. Гала объединит звезд пермской и российской сцен.





Концерт откроет уроженец Перми DJ Smash. На главной сцене выступят Лев Лещенко, группа «Давинчи», рэпер Loc-Dog, победители танцевальных батлов, финалисты проекта «Проявись». Закроет шоу выступление «Ленинграда». Также пройдут специальные экскурсии и другие мероприятия.





«Город встреч» стартовал 17 июня. За это время его события посетили более 100 тысяч жителей и гостей Перми, отметил глава региона Дмитрий Махонин. Юбилейные мероприятия на этом не закончатся, подчеркнул он.







