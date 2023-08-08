Специалисты по визуальным эффектам из Marvel вступают в профсоюз

VFX-специалисты объединились на фоне совместных забастовок сценаристов и актеров — важного для индустрии и ее будущего события.



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Более 50 сотрудников отдела визуальных эффектов Marvel Studios подписали документ о том, чтобы их интересы представлял Международный альянс работников театральной сцены (IATSE). У представителей этой профессии до сих пор не было общего представительства, которое отстаивало бы их интересы, напомнили в организации.В альянсе подчеркнули, что сегодня можно наблюдать «беспрецедентную волну солидарности» в индустрии развлечений, работники которой пытаются поддерживать друг друга.