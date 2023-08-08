«Человек-паук: Паутина вселенных» вышел в онлайне

08.08.2023
С 8 августа мультфильм доступен на ведущих стримингах, проинформировала «Культуромания».
Онлайн-релиз проекта состоялся спустя два месяца и одну неделю в кинотеатральном прокате. «Паутина вселенных» является сиквелом ленты с подзаголовком «Через вселенные», которая в 2018 году получила «Оскар» за лучшую анимацию.
В продолжении Майлз Моралес aka Человек-паук и его подруга Гвен Стейси, обладающая аналогичными особенностями, отправляются в путешествие по другим мирам. В разных вселенных они встречают своих Пауков, с которыми пытаются объединиться в борьбе с новой угрозой.
Spider-Man: Across the Spider-Verse заработал почти $684 млн, что превысило сборы первой части и сделало его самым кассовым проектом анимационной студии Sony.
Фото: кадр из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»