«Человек-паук: Паутина вселенных» вышел в онлайне

Фото: кадр из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных»

Онлайн-релиз проекта состоялся спустя два месяца и одну неделю в кинотеатральном прокате. «Паутина вселенных» является сиквелом ленты с подзаголовком «Через вселенные», которая в 2018 году получила «Оскар» за лучшую анимацию.В продолжении Майлз Моралес aka Человек-паук и его подруга Гвен Стейси, обладающая аналогичными особенностями, отправляются в путешествие по другим мирам. В разных вселенных они встречают своих Пауков, с которыми пытаются объединиться в борьбе с новой угрозой.Spider-Man: Across the Spider-Verse заработал почти $684 млн, что превысило сборы первой части и сделало его самым кассовым проектом анимационной студии Sony.