В РФ появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния





Предложения о внесении в реестр смогут направлять региональные уполномоченные органы исполнительной власти по итогам рассмотрения заявок от хранителей, носителей или органов публичной власти. Далее их будут рассматривать на экспертном совете при Минкультуры. В него войдут специалисты и представители федеральных органов исполнительной власти. По итогам заключения совета объекты будут вносить в список.



До конца 2023 года Минкультуры объявит сбор предложений от регионов РФ о включении объектов в список.



Фото: пресс-служба Минкультуры РФ Минкультуры будет вести реестр для учета, сохранения, изучения, актуализации и популяризации нематериальных этнокультурных объектов федерального значения.Предложения о внесении в реестр смогут направлять региональные уполномоченные органы исполнительной власти по итогам рассмотрения заявок от хранителей, носителей или органов публичной власти. Далее их будут рассматривать на экспертном совете при Минкультуры. В него войдут специалисты и представители федеральных органов исполнительной власти. По итогам заключения совета объекты будут вносить в список.До конца 2023 года Минкультуры объявит сбор предложений от регионов РФ о включении объектов в список.

Постановление о создании реестра подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В него планируют вносить исторически достоверные сведения об этнокультурных объектах, а также информацию о их носителях и хранителях — гражданах и организациях, воспроизводящих указанные объекты и участвующих в их изучении, сохранении, популяризации.Речь идет об устном народном творчестве, танцах, ремеслах, обрядах, традициях и обычаях.