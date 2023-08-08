В РФ появится реестр объектов нематериального этнокультурного достояния

08.08.2023
Список сформирует Минкультуры России, сообщила пресс-служба ведомства.
Постановление о создании реестра подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В него планируют вносить исторически достоверные сведения об этнокультурных объектах, а также информацию о их носителях и хранителях — гражданах и организациях, воспроизводящих указанные объекты и участвующих в их изучении, сохранении, популяризации.
Речь идет об устном народном творчестве, танцах, ремеслах, обрядах, традициях и обычаях.
Минкультуры будет вести реестр для учета, сохранения, изучения, актуализации и популяризации нематериальных этнокультурных объектов федерального значения.
Предложения о внесении в реестр смогут направлять региональные уполномоченные органы исполнительной власти по итогам рассмотрения заявок от хранителей, носителей или органов публичной власти. Далее их будут рассматривать на экспертном совете при Минкультуры. В него войдут специалисты и представители федеральных органов исполнительной власти. По итогам заключения совета объекты будут вносить в список.
До конца 2023 года Минкультуры объявит сбор предложений от регионов РФ о включении объектов в список.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ