В Минкультуры РФ обсудили проекты Русского дома в Риме

08.08.2023

В Минкультуры РФ обсудили проекты Русского дома в Риме
Глава министерства Ольга Любимова провела рабочую встречу с руководительницей Российского центра науки и культуры в столице Италии Дарией Пушковой. Об этом министр культуры сообщила в телеграм-канале.

В марте центр представил выставку «Сергей Рахманинов: "Я — русский композитор"», подготовленную Музеем музыки к 150 летию автора. Проект был популярен у посетителей.

В следующем году центр планирует провести экспозицию к 220-летию композитора Михаила Глинки, выставку к 100-летию режиссера Франко Дзеффирелли, концерты и другие мероприятия.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ