В Минкультуры РФ обсудили проекты Русского дома в Риме





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

В марте центр представил выставку «Сергей Рахманинов: "Я — русский композитор"», подготовленную Музеем музыки к 150 летию автора. Проект был популярен у посетителей.В следующем году центр планирует провести экспозицию к 220-летию композитора Михаила Глинки, выставку к 100-летию режиссера Франко Дзеффирелли, концерты и другие мероприятия.