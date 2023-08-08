В Москве пройдет выставка театральных художников «Итоги сезона № 60»

Фото: Юрий Хариков, «Пиноккио» / пресс-служба СТД РФ

Юбилейная выставка будет открыта с 25 августа по 10 сентября. В СТД отметили, что в этом году проект подведет «итоги не одного, а двух театральных сезонов (2020-2021 и 2022-2023)»,«Это связано с решительным намерением художников синхронизироваться с театральным сезоном, начинающим отсчет "нового года" в сентябре», — поясняется в пресс-релизе.В экспозиции традиционно представят эскизы, макеты, костюмы, куклы, инсталляции, видеосюжеты. Ее участниками станут более 70 столичных театральных художников, включая Владимира Арефьева, Марию Данилову, Бориса Бланка и др. Особое место займут работы умерших в эти годы сценографов Сергея Алимова, Татьяны Сельвинской и др.