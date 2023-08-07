Умер иллюстратор детских книг Николай Устинов

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Художник-график и иллюстратор умер 7 августа. Издательство выразило соболезнование его семье, друзьям и коллегам, а также привело комментарий внука автора Михаила Форрейтера.Для него художник стал «примером того, как можно прожить эту жизнь: в приключениях, творчестве, путешествиях и хорошем озорном хулиганстве, но в правильном смысле — интеллигентском».Николай Устинов — уроженец Рязани, выпускник Московского института им. Сурикова. За годы творчества проиллюстрировал несколько сотен книг, изданных в родной стране, а также в Японии, Италии, Германии, Южной Корее. Он сотрудничал с издательствами «Детская литература», «Художники РСФСР» и многими другими. Также работал в периодике — журнале «Мурзилка», «Роман-газете». Входил в состав жюри премии «Заветная мечта». Имя художника включено в почетный список Международного совета по детской книге IBBY. Среди его наград — золотая медаль РАХ.