Sistema Gallery представит две выставки Ростана Тавасиева

Фото: пресс-служба Sistema Gallery

Выставки будут работать в двух зданиях Sistema Gallery с 13 сентября по 17 ноября. Они входят в масштабный «Каталог произведений искусства в космическом пространстве» — проект Тавасиева на стыке искусства и науки.Посетители увидят более 30 живописных и более 20 графических работ, а также серию скульптур. Многие из них автор создал специально для открытия. Выставки будут сопровождаться лекциями и кинопоказами.«Каталог» Тавасиева объединяет идеи взаимодействия художника с реальными космическими объектами. В их числе — астероиды с модулями в виде глаз; кометы, хвосты которых могут стать фейерверком для Солнечной системы, и др.