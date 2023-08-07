Умер режиссер «Французского связного» и «Изгоняющего дьявола» Уильям Фридкин









Фото: Pixabay Хоррор 1973-го шел в прокате со скандалами из-за откровенного для своего времени содержания. Картина имела огромный кассовый успех. Ее сборы были почти в два раза выше, чем у «Крестного отца». Exorsist приобрел статус культового и до недавнего времени считался самым коммерчески успешным фильмом ужасов (без учета инфляции). Он оказался огромное влияние на массовую культуру и развитие жанра. Среди других заметных работ автора — «12 разгневанных мужчин», «Глюки», «Киллер Джо».

Кинематографисту было 87 лет. Он умер в понедельник в Лос-Анджелесе.Фридкин — уроженец семьи еврейских эмигрантов из Российской империи. Его главными фильмами стали «Французский связной» и «Изгоняющий дьявола». Полицейская драма 1971 года привлекла внимание благодаря новаторским приемам, реализму и необычному стилю. Фридкин получил за нее «Оскар» (всего у фильма пять наград) и место среди главных постановщиков «нового Голливуда» рядом с Ф. Ф. Копполой и П. Богадновичем.