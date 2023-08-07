С «Бриллиантовой руки» и «Тихого Дона» могут снять маркировку «18+»









Учебники по истории России написали Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники по всеобщей истории — Мединский и научрук Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. В них есть QR-коды со ссылками на ресурсы архивов и библиотек, фильмы, книги, произведения искусства и др. В учебник для 11 класса включили раздел о включении Крыма и новых территорий в состав РФ, а также об СВО.



Фото: пресс-служба Минкультуры РФ Он упомянул о фильмах «Поднятая целина», «Тихий Дон», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит».Учебники по истории России написали Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Учебники по всеобщей истории — Мединский и научрук Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. В них есть QR-коды со ссылками на ресурсы архивов и библиотек, фильмы, книги, произведения искусства и др. В учебник для 11 класса включили раздел о включении Крыма и новых территорий в состав РФ, а также об СВО.

Отказ от высокого возрастного ограничения необходим для показа кинокартин школьникам в рамках изучения предмета, пояснил помощник президента РФ. По его словам, авторам пришлось исключить несколько лент из списка рекомендаций из-за наличия маркировки.«Мы уже обратились в Министерство культуры с официальной просьбой эту смехотворную закостенелость <...> убрать. Не от этого надо ограждать наших школьников», — заявил Мединский на презентации учебников.