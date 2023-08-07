В Архангельской области начали снимать «Слона» Маруси Фоминой

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В центре истории — выходец из известной дворянской семьи, офицер Императорской армии, который в 1917 году хотел освободить Николая II из-под ареста. Впоследствии был арестован, отбывал наказание в концлагере в Москве и лагере на Соловках, где его расстреляли после свидания с супругой Александрой Голицыной.В главных ролях — Антон Риваль и Ольга Балацкая. В проекте задействованы Денис Прытков, Александр Мизев, Галина Тюнина и др. Производством драмы занимается «Студия Видеопрокат». Сценарий подготовили Тихон Корнев и Игорь Поплаухин. Худрук проекта — Федор Бондарчук.Премьера исторической драмы намечена на 2024 год.