Сборы «Вызова» в России преодолели планку в 2 млрд рублей

Фото: кадр из фильма «Вызов»

Об этом сообщила пресс-служба Первого канала со ссылкой на данные ЕАИС.На 7 августа «Вызов», частично снятый на МКС, заработал в отечественном прокате больше 2 млрд рублей. На это ему потребовалось три с половиной месяца. Также лента Клима Шипенко стала самой коммерчески успешной российской кинокартиной среди фильмов, выпушенных не в новогодний уик-энд.«Вызов» дебютировал 12 апреля и вышел в широкий прокат 20 апреля. По сценарию торакальный хирург Женя (Пересильд) отправляется на МКС, чтобы спасти космонавта. В съемках на космической станции участвовали исполнительница главной роли, режиссер и российские космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров.