Стартовал прием заявок на Премию Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СКР

07.08.2023

Стартовал прием заявок на Премию Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СКР
С 7 августа до 11 сентября организации кинематографии могут подать заявки на соискание премии, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Участвовать в отборе могут российские игровые и неигровые ленты 2022-2023 годов, соответствующие понятию «Национальный фильм» из ФЗ №126. Также они должны иметь прокатное удостоверение.

Премия присуждается в следующих номинациях:

— «Лучший продюсер российского полнометражного игрового фильма»;
— «Лучший продюсер российского неигрового фильма»;
— «Лучший прокатчик российского кино» / «Лучшее продвижение российского кино к зрителю»;
— «За вклад в профессию».

Вручение состоится в декабре текущего года.

Подробности можно узнать на сайте СКР

Фото: Pixabay