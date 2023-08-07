Стартовал прием заявок на Премию Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса СКР

Дебютная режиссерская работа актрисы расскажет о судьбе офицера Георгия Осоргина.
Космическую драму с Юлией Пересильд в главной роли посмотрели более 6,2 млн зрителей в РФ.
С 7 августа до 11 сентября организации кинематографии могут подать заявки на соискание премии, сообщ...
Видео от Bubble Studios и «Кинопоиска» появилось на ютьюб-канале студии, передает «Культуромания».
Многосерийную ленту с рабочим названием «Хроники русской революции» планируют выпустить в 2024 году.
Дебютная режиссерская работа актрисы расскажет о судьбе офицера Георгия Осоргина.
Космическую драму с Юлией Пересильд в главной роли посмотрели более 6,2 млн зрителей в РФ.
С 7 августа до 11 сентября организации кинематографии могут подать заявки на соискание премии, сообщ...
Видео от Bubble Studios и «Кинопоиска» появилось на ютьюб-канале студии, передает «Культуромания».
Многосерийную ленту с рабочим названием «Хроники русской революции» планируют выпустить в 2024 году.
9 августа исполняется 129 лет со дня рождения писателя, драматурга, сценариста и переводчика. ...
По итогам трех недель сборы исторической драмы Кристофера Нолана составили почти $553 млн, сообщил C...
Российский фонд культуры в четвертый раз проводит премию для специалистов и команд, создающих цифров...
Россия и КНР создают совместный продюсерский центр, который займется продвижением культуры, искусств...
7 августа в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появился спецэпизод сериала «Король и Шут».
Роликом по сборнику короткометражных анимаций о герое «Стражей Галактики» поделились Disney и Marvel...
Фэнтези-комедия Карена Захарова собрала более 97 млн рублей по итогам первой недели в прокате.
Режиссер Сергей Васильев представил проект на Bubble Weekend. Первый тизер опубликован на ютьюб-кана...
Лента Греты Гервиг достигла высокой планки сборов всего за 17 дней, сообщила газета New York Times. ...
Режиссером выступила Иля Малахова. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра START. ...
Главную роль сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж. Об этом сообщает Лента.ру. ...
На аукцион выставлены декорации, выполненные по образцу дома покойной матери Канье Уэста Донды в Ч...
Постановление о порядке его формирования и ведения подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об эт...
07.08.2023