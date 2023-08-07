Вышел ролик со съемок кинокомикса «Майор Гром: Игра»





Третью ленту киновселенной Bubble планируют выпустить в будущем году.







Фото: скриншот / ютьюб-канал Bubble Studios

Ролик начинается с кадров из бывшего петербургского СИЗО «Кресты», где снимали первую сцену сиквела «Майора Грома». Перед ней режиссер Олег Трофим по традиции разбил тарелку, которую показали заблюренной. В видео также вошли бэкстейдж-кадры со съемок трюков, драк, погони на автомобилях и другого экшна, кадры с исполнителями главных ролей, постановщиком и другими членами команды.«Игра» станет продолжением первого фильма о майоре Игоре Громе, который вышел с подзаголовком «Чумной доктор» в 2021 году, и его приквела «Гром: Трудное детство» (2023).