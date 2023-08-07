Андрей Кончаловский завершил съемки нового фильма о революции

Фото: Анастасия Ляшенко / пресс-служба онлайн-кинотеатра Start

16-серийная историческая картина посвящена событиям Октябрьской революции. Сюжет охватывает период с 1905-го по 1924 год. Кончаловский назвал драму своей самой объемной работой — «практически эпопеей». По его словам, даже ее вымышленные персонажи навеяны реальными людьми, а истории — «документальными фактами».«Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях. Я попытаюсь рассказать русскую историю, находясь в костюме и Ленина, и Сталина, и Николая II, и бандита Леньки Бешеного. <...> И прежде всего это будет рассказ о человеке с присущими ему достоинствами и недостатками».Съемки стартовали в сентябре прошлого года и завершились в августе 2023-го. Для максимально достоверного изображения начала ХХ века художники воссоздали интерьеры и виды эпохи, а гримеры сделали актеров похожими на исторических персонажей.Генеральным продюсером проекта выступил Алишер Усманов. Сценарий подготовили Елена Киселева и режиссер. В ролях: Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Каратаев и др.