«Оппенгеймер» стал самым кассовым фильмом о Второй мировой войне

Фото: кадр из фильма «Оппенгеймер»

С этим результатом фильм с Киллианом Мерфи в главной роли стал наиболее востребованным у публики проектом, посвященным событиям Второй Мировой. Он сместил «Дюнкерк» Нолана, который в 2017-м принес $527 млн.Байопик покорил еще две вершины. Он стал самой коммерчески успешной лентой с «взрослым» рейтингом R в этом году. Также Oppenheimer оказался фильмом, который быстрее предшественников заработал более $200 млн в США.Помимо «Оппенгеймера», более полумиллиарда долларов ранее заработали байопики «Богемская рапсодия» (18+), «Страсти Христовы» (16+) и «Снайпер» (18+).