Открыт прием заявок на участие в Международной премии «Культура онлайн»

Российский фонд культуры в четвертый раз проводит премию для специалистов и команд, создающих цифровые проекты.
С 7 августа по 22 сентября принимаются заявки на участие в премии «Культура онлайн», сообщила пресс-служба РФК. Подать документы можно на сайте премии
или по почте award@culturaonline.ru.
Оргкомитет премии оценит работы по нескольким критериям: инновационная составляющая, охват аудитории, культурная значимость, возможность масштабирования, пользовательский опыт. Победителей выберут в семи номинациях.
— Лучший онлайн-проект 2023 года. Кандидатом на премию может стать проект, работающий в онлайн-формате. Номинироваться на нее могут проекты из сферы театра, музыки и кино;
— Лучшая коллаборация. Претендовать на премию могут онлайн-проекты в области культуры, созданные двумя и более компаниями.
— Лучшее IT-решение для культурной сферы. Кандидаты — проекты с использованием технологии Blockchain или ИИ: мобильное приложение, выставка с применением цифровых технологий, VR, AR и др.;
— Лучшая SMM-кампания. Участвовать в премии могут блоги в соцсетях;
— Лучший просветительский проект. Кандидаты на участие — образовательные мероприятия в онлайн-формате: лекции, мастер-классы, учебные курсы, программы и др.;
— Лучшая онлайн-трансляция. Участвовать в премии могут проекты, демонстрирующие культурные события в режиме реального времени с места их проведения через интернет;
— Культурная геймификация. Кандидатами могут стать приложения для смартфонов и онлайн-игры в сфере культуры.
По результатам оценки работ оргкомитет может дополнительно поощрить отдельных участников спецпризом от РФК и спецпризом от жюри.
В предыдущие годы организаторы премии получили более 1000 заявок из 53 регионов РФ и 25 стран, включая Австрию, Армению, Бельгию, Кыргызстан, Мексику, Сингапур, Чехию и др.
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Фото: Pixabay