В Китае откроется центр продвижения российской культуры

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Компания для сотрудничества с китайскими инвесторами находится в стадии создания, добавила собеседница. Она объединит три агентства. Первое займется организацией выставок, показов театральных спектаклей и различных шоу. Второе будет продвигать российских артистов и блогеров. Третье будет подбирать тренеров и преподавателей по наиболее востребованным направлениям: фигурное катание, бокс, борьба, балет, актерское мастерство и другие киноспециальности.К настоящему моменту у центра уже есть инвесторы и совместные проекты. Один из них — гастроли ледового шоу Евгения Плющенко в Китай. В планах — осенние выступления ледового шоу Татьяны Навки, а также выставки и спектакли.