Появился дебютный трейлер второго сезона «Я есть Грут»
Появился дебютный трейлер второго сезона «Я есть Грут»
07.08.2023
Роликом по сборнику короткометражных анимаций о герое «Стражей Галактики» поделились Disney и Marvel Studios.
Главный персонаж — малыш Грут, выросший из отростка взрослого древоподобного гуманоида, пожертвовавшего собой ради спасения друзей в финале первой части Guardians of the Galaxy.
В ролике Грут играет «в Капитана Америку и Железного человека» на борту корабля Стражей, которые растят его как семья. Он исследует разные миры, впервые видит снег, встречается с разными живыми существами, изобретает, проказничает, познает мир. В его лексиконе всего одна фраза — «Я есть Грут».
Героя традиционно озвучил Вин Дизель. Пять короткометражек дебютируют 6 сентября на стриминге Disney+.