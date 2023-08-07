Появился дебютный трейлер второго сезона «Я есть Грут»

Появился дебютный трейлер второго сезона «Я есть Грут»

07.08.2023

Роликом по сборнику короткометражных анимаций о герое «Стражей Галактики» поделились Disney и Marvel Studios.

Главный персонаж — малыш Грут, выросший из отростка взрослого древоподобного гуманоида, пожертвовавшего собой ради спасения друзей в финале первой части Guardians of the Galaxy.

В ролике Грут играет «в Капитана Америку и Железного человека» на борту корабля Стражей, которые растят его как семья. Он исследует разные миры, впервые видит снег, встречается с разными живыми существами, изобретает, проказничает, познает мир. В его лексиконе всего одна фраза — «Я есть Грут».

Героя традиционно озвучил Вин Дизель. Пять короткометражек дебютируют 6 сентября на стриминге Disney+.


Фото: кадр из трейлера I am Groot 2