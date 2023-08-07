Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил прокат в России и СНГ

07.08.2023

Фильм «Баба Яга спасает мир» возглавил прокат в России и СНГ
Фэнтези-комедия Карена Захарова с Людмилой Артемьевой в главной роли собрала более 97 млн рублей по итогам первой недели в прокате.  Об этом свидетельствуют предварительные данные kinobusiness.com.

На втором месте в РФ оказалась отечественная комедия «За Палыча!», прибавившая к кассе более 45 млн рублей. Тройку лидеров замкнула историческая драма Майвенн «Жанна Дюбарри» с 40 млн рублей.

В кинопрокате СНГ без учета России и Беларуси на второе место вышел американский экшн-хоррор о мегалодонах «Мег 2: Бездна» с Джейсоном Стэйтемом. Его сборы составили 50,5 млн рублей. На третье — кассовый хит Греты Гервиг «Барби» с 42 млн рублей.

Фото: кадр из фильма «Баба Яга спасает мир»