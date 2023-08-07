Первая сельская биеннале современного искусства пройдет в Палехе

07.08.2023

Первая сельская биеннале современного искусства пройдет в Палехе
Тема исследования дебютной выставки «Преображение» посвящена архитраву, сообщается на сайте проекта.

19 августа в Палехе (Ивановская область) впервые состоится сельская биеннале «Преображение». Ее события пройдут в «Палех Парке» и на других площадках.

Программа включает пять выставочных проектов, объединенных главной темой; архитектурный кэмп, презентацию культурно-экономического пространства на территории бывшего «Льнозавода», арт-маркет, экскурсии, кинопоказы, лекции, дискуссии. Биеннале завершится концертом «Сейфа» и «Маркшейдера Кунста».

Программа формируется. Расписание можно уточнить на сайте биеннале.

Фото: скриншот / сайт биеннале visitivanovo.ru/preobrazhenie