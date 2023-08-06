Марк Маргулис скончался на 84 году жизни

06.08.2023

Марк Маргулис скончался на 84 году жизни
Актер сериала «Во все тяжкие» скончался в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни. Об этом сообщает Variety.

Марк Марголис, номинированный на Эмми за роль наркобарона, скончался в четверг в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке. Ему было 83 года. Его сын, Морган Марголис, объявил эту новость.

Будучи бывшим наркобароном, который продолжает следить за торговлей метамфетамином в Альбукерке из своего дома престарелых, Марголис оставил незабываемый след в телевизионной вселенной Винса Гиллигана практически без диалогов..

Он вернулся в роли Гектора"Тио" Саламанки на пять сезонов в сериале-приквеле под руководством Боба Оденкирка «Лучше звоните Солу».

Фото: скриншот YouTube/Moviefone