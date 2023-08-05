Барда Высоцкого в фильме «Володя» сыграют живой актер и искусственный интеллект

Искусственный интеллект воссоздаст образ Высоцкого для нового байопика ...
Первый всероссийский фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» откроется в субботу в музее-заповедн...
Владимир Федосеев также отправится на гастроли в Китай. Об этом сообщает ТАСС. ...
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что выставку посетили более 60 тысяч человек. ...
В Мичуринском краеведческом музее имени Н. М. Мартьянова к 200-летию Минусинска впервые в обновлен...
Искусственный интеллект воссоздаст образ Высоцкого для нового байопика ...
Первый всероссийский фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» откроется в субботу в музее-заповедн...
Владимир Федосеев также отправится на гастроли в Китай. Об этом сообщает ТАСС. ...
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что выставку посетили более 60 тысяч человек. ...
В Мичуринском краеведческом музее имени Н. М. Мартьянова к 200-летию Минусинска впервые в обновлен...
Российская оперная певица Анна Нетребко через суд требует от театра Metropolitan Opera компенсации...
Восьмой этнический фестиваль "Музыки мира" откроется на Парадном дворе Шереметевского дв...
Актриса Эмили Блант, сыгравшая в оригинале Риту Вратаски, призналась в том, что также с нетерпение...
В интервью для канала Fantastic talk(s) писатель заявил, что намерен окончить новое произведение з...
Представители московских киносетей высказались о возможном прокате фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»...
Музыкальный праздник продлится с 22 сентября по 8 октября, сообщили организаторы.
Заявки на участие принимаются до 15 августа, сообщается на сайте Минкультуры России.
Фестиваль проводится в рамках Московского урбанистического форума, сообщила пресс-служба проекта. ...
7 августа стартует главное мероприятие программы «Волонтеры культуры», сообщила пресс-служба Минкуль...
Продюсеры «просто прекратили снимать в Чехии», заявил директор Prague Studios Томаш Крейчи в интервь...
Песня 18-летнего Антония Киселева появилась на «Яндекс. Музыке» и других музыкальных стримингах.
Студия Lucasfilm поделилась свежим роликом на официальном ютьюб-канале «Звездных войн».
С помощью технологии авторы воссоздадут лицо артиста для ленты «Володя», рассказал его режиссер и пр...
Музей-заповедник «Павловск» в Петербурге начал разработку проекта реставрации ландшафта и воссоздани...
Соответствующий приказ издало Минкультуры РФ на основании решения конкурсной комиссии, сообщается на...
05.08.2023