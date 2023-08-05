Барда Высоцкого в фильме «Володя» сыграют живой актер и искусственный интеллект

Искусственный интеллект воссоздаст образ Высоцкого для нового байопика

Кинокомпания «Ридеамус» во время питчинга Фонда кино представила новый байопик «Володя» о советском барде Владимире Высоцком. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Фото: скриншот YouTube/MrSchweppes

Сюжет фильма разворачивается после выхода на экраны кинотеатров Советского Союза картины «Вертикаль», где Высоцкий исполняет свои песни в кадре. К тому времени песни Высоцкого знала вся страна, однако их авторство было известно не всем. Образ Высоцкого воссоздадут с помощью искусственного интеллекта: его лицо перенесут на лицо живого актера с помощью нейросетей. Фильм снимут при поддержке Первого канала, Sber AI, Okko.