Фестиваль балетных спектаклей пройдет в Петергофе

Первый всероссийский фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» откроется в субботу в музее-заповеднике «Петергоф». Об этом сообщает ТАСС.





В Нижнем парке на открытой сцене у каскада «Шахматная гора» выступят народная артистка России Илзе Лиепа, солисты Большого театра, Мариинского театра и театра «Урал Опера Балет». Врио генерального директора музея-заповедника Роман Ковриков отметил, что в XIX веке балетные спектакли в Петергофе часто давали под открытым небом. Парадные спектакли готовились силами Дирекции императорских театров с привлечением постановщиков, музыкантов и артистов балета Мариинского театра.





«Парадные спектакли Петергофа» пройдут в прекрасном месте. Уже сейчас ясно, что это будет очень впечатляющее и интересное культурное событие для разной аудитории, которая сможет приобщиться к высоким образцам классической культуры и искусства, творчеству ведущих специалистов балета. Фестиваль будет проходить в течение двух дней. В его программе — симфонический концерт «Шедевры балетной музыки», программа «Дягилев-гала» и балет Адольфа Адана «Жизель». Ведущей концерта-посвящения Дягилеву, который состоится вечером 5 августа, станет народная артистка России Илзе Лиепа. В нем примут участие прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева, заслуженная артистка России Дарья Павленко, солисты Большого театра Маргарита Шрайнер и Денис Захаров, солисты театра «Урал Опера Балет» Елена Воробьева и Михаил Хушутин и другие.





Фото: скриншот YouTube/Peterhof Museum