Главный дирижер БСО откроет сезон концертом в Московской консерватории 7 сентября

05.08.2023
Владимир Федосеев также отправится на гастроли в Китай. Об этом сообщает ТАСС.
Главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского (БСО) Владимир Федосеев откроет сезон 2023/2024 концертом в Большом зале Московской консерватории. Также он поедет с оркестром на гастроли в Китай, где планируется масштабный гастрольный тур коллектива. Отмечается, что в Китае оркестр исполнит все симфонии Чайковского.
5 августа Федосеев отмечает свой 91-й день рождения. Отмечать праздник он планирует в кругу друзей.
«О датах не думаю, просто иду вперед, — поделился Федосеев. — Я сейчас полон энергии. Сегодня сделаю паузу в работе над партитурами, а завтра снова примусь за обдумывание будущих программ. Концертов будет много, и я уже в предвкушении радости от новых встреч с публикой».
Фото: скриншот YouTube/Филармония Шостаковича