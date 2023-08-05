Главный дирижер БСО откроет сезон концертом в Московской консерватории 7 сентября

Владимир Федосеев также отправится на гастроли в Китай. Об этом сообщает ТАСС.





Главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского (БСО) Владимир Федосеев откроет сезон 2023/2024 концертом в Большом зале Московской консерватории. Также он поедет с оркестром на гастроли в Китай, где планируется масштабный гастрольный тур коллектива. Отмечается, что в Китае оркестр исполнит все симфонии Чайковского.





5 августа Федосеев отмечает свой 91-й день рождения. Отмечать праздник он планирует в кругу друзей.



