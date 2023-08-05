Ольга Любимова посетила выставку «Фальконье. Архитектура света»

05.08.2023
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что выставку посетили более 60 тысяч человек.
«Удалось до закрытия тоже посетить эту необычную экспозицию, посвященную легендарному строительному материалу — стеклянному кирпичу», — написала министр в своем Telegram канале.
Она также добавила, что успеть на выставку можно до 20 августа.
С конца 1930-х годов производство фальконье было остановлено. Но благодаря усилиям музея технологию восстановили. И сегодня на выставке можно увидеть несколько потрясающих кладок из кирпичей разных цветов и моделей, которые максимально соответствуют историческим образцам.
Только с начала 2023 года в учреждении побывали свыше 108 тысяч человек, в том числе более 60 тысяч — на выставке «Фальконье. Архитектура света», которая открылась в апреле.
«Отмечу, что интерес посетителей к Музею архитектуры и его выставкам с каждым годом только растет: от 40 тысяч человек в 2017 году до более чем 100 тысяч гостей в 2022-м. », - отметила Ольга Любимова.
Фото: t.me/olga_b_lyubimova