Редкие иконы XIX век века представят в Красноярском крае

В Мичуринском краеведческом музее имени Н. М. Мартьянова к 200-летию Минусинска впервые в обновленной экспозиции покажет семь редких икон XIX века, написанных в стиле енисейской школы иконописи, которые не выставлялись более 100 лет. Об этом пишет ТАСС.





19 августа после долгих ремонтно-реставрационных работ открывается второй корпус нашего музея. Это открытие приурочено к 200-летию Минусинска. Специально для нового корпуса подготовлена экспозиция в 16 залах корпуса. Зрители впервые увидят иконы в технике енисейской иконописи.





По словам директора музея Светланы Борисовой около года ушло на реставрацию икон.





«Они попали к нам в 1930-х годах, когда были разрушены Троицкая церковь и Вознесенский храм в Минусинске. Больше 100 лет они не выставлялись и никогда не реставрировались. Это работы местных мастеров, есть, например, красивая и редкая икона «Воскресение Христова восстания от гроба», — пояснила она.