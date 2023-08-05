Фестиваль «Музыки мира» открывается в Санкт - Петербурге.

Восьмой этнический фестиваль "Музыки мира" откроется на Парадном дворе Шереметевского дворца. течение двух дней здесь будут выступать этномузыканты из России и из Турции. Об этом сообщает ТАСС.



Тувинский мастер горлового пения Алексей Ховалыга представит три вида этого народного искусства и игру на традиционных национальных инструментах - игиле, бызаанчы, шооре, демир-хомусе, дошпулдууре, морин-хууре. С новой программой в стиле этнофьюжн при участии джазовых музыкантов выступит Нарек Геворгян. Уфимский мультиинструменталист и композитор Marat Taturas (Марат Файзуллин) представит новый проект Y.U.R.T.A, где прозвучат народные песни и башкирские мелодии в стильных электронных обработках. А коллектив "Сбитень" предложит русский народный блюз от петербургских музыкантов.

Впервые на фестиваль приедет турецкая группа "Karde T rk ler" ("Братские песни"). В программе праздника - концерты-марафоны под открытым небом, экскурсии по коллекции музыкальных инструментов, творческие встречи с артистами и мастерами.