Анджей Сапковский прокомментировал выход новой книги из цикла «Ведьмак»

В интервью для канала Fantastic talk(s) писатель заявил, что намерен окончить новое произведение за год.





В серии книг «Ведьмак» о Геральте из Ривии появится новое произведение. Сюжетные линии Сапковский раскрывать не стал. Также пока не известно, будет новый роман продолжением серии или же окажется приквелом. Сам писатель несколько лет назад, к слову, идею продолжения «Ведьмака» категорически отрицал. На данный момент в серии девять книг. Первая из них — «Последнее желание» вышла в 1993 году, последняя — «Сезон гроз» появилась в 2013 году.





«Ведьмак» — это американо-польский фэнтезийный телесериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась на стриминг-сервисе Netflix 20 декабря 2019 года, премьера второго сезона — 17 декабря 2021 года. Первые пять серий третьего сезона вышли 29 июня 2023 года, оставшиеся три серии вышли 27 июля 2023 года. Идёт подготовка к съёмкам четвёртого и пятого сезонов. 25 декабря 2022 года на экраны вышел приквел шоу — сериал «Ведьмак: Происхождение». В 2024 году должен выйти спин-офф «Крысы Пограничья».





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