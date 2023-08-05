Московские кинотеатры отказались показывать пиратскую версию «Барби»

Представители московских киносетей высказались о возможном прокате фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». Об этом сообщает РИА Новости.





«КАРО не показывает пиратские фильмы», — уточнила пресс-секретарь сети «КАРО» Майя Трубицына.





«В ближайшее время не будет, это очевидно, пока не будет прокатного удостоверения. Это все зависит от Министерства культуры», — объяснили в «Москино».





В сетях кинотеатров «Люксор», «Синема Парк/Формула Кино» и «Москино» также рассказали, что без прокатного удостоверения голливудские премьеры показывать не будут.





До этого СМИ сообщили, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут в прокат в России с помощью пиратских копий, привезенных из Армении.





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