Московские кинотеатры отказались показывать пиратскую версию «Барби»

Представители московских киносетей высказались о возможном прокате фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»...
Музыкальный праздник продлится с 22 сентября по 8 октября, сообщили организаторы.
Заявки на участие принимаются до 15 августа, сообщается на сайте Минкультуры России.
Фестиваль проводится в рамках Московского урбанистического форума, сообщила пресс-служба проекта. ...
7 августа стартует главное мероприятие программы «Волонтеры культуры», сообщила пресс-служба Минкуль...
Представители московских киносетей высказались о возможном прокате фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»...
Музыкальный праздник продлится с 22 сентября по 8 октября, сообщили организаторы.
Заявки на участие принимаются до 15 августа, сообщается на сайте Минкультуры России.
Фестиваль проводится в рамках Московского урбанистического форума, сообщила пресс-служба проекта. ...
7 августа стартует главное мероприятие программы «Волонтеры культуры», сообщила пресс-служба Минкуль...
Продюсеры «просто прекратили снимать в Чехии», заявил директор Prague Studios Томаш Крейчи в интервь...
Песня 18-летнего Антония Киселева появилась на «Яндекс. Музыке» и других музыкальных стримингах.
Студия Lucasfilm поделилась свежим роликом на официальном ютьюб-канале «Звездных войн».
С помощью технологии авторы воссоздадут лицо артиста для ленты «Володя», рассказал его режиссер и пр...
Музей-заповедник «Павловск» в Петербурге начал разработку проекта реставрации ландшафта и воссоздани...
Соответствующий приказ издало Минкультуры РФ на основании решения конкурсной комиссии, сообщается на...
Цифровую премьеру фильма анонсировал глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.
Спектакль показали на VII Международном фестивале оперы и балета «Херсонес» в Севастополе, сообщил...
Стриминг раскрыл имена актеров, которые играют ключевых персонажей Серкана и Эду в адаптации турецко...
В конкурсе на получение премий от 500 тысяч до 1 млн рублей могут участвовать педагоги ДШИ, училищ и...
Польский писатель «довольно усердно» работает над новым произведением, передает «Культуромания» ег...
В одном из кинотеатров города появились афиши двух самых ожидаемых киноновинок лета.
Посольство Южной Осетии в РФ и Совет международной литературной премии «Буламаргъ» («Соловей») объяв...
3 августа на стриминге появились два первых эпизода сериала о деструктивном культе, сообщила пресс-с...
В ближайшее время реставраторы отправятся в Таганрогский художественный музей, сообщила пресс-служба...
05.08.2023