IV Всероссийский музыкальный конкурс продлил прием заявок

04.08.2023
Заявки на участие принимаются до 15 августа, сообщается на сайте Минкультуры России.
В этом году конкурс проводится по трем специальностям. Обладатели премий также получат звания лауреатов.
С 8 по 15 сентября в Красноярской филармонии — «Оперно-симфоническое дирижирование» (четыре премии от 150 тыс. до 300 тыс. рублей).
С 21 по 27 сентября в Башкирской филармонии им. Хусаина Ахметова в Уфе — «Камерные ансамбли» в номинациях «Фортепианное трио» и «Струнный квартет» (от 250 тыс. до 400 тыс. рублей).
С 4 по 10 октября в Хакасской филармонии им. В. Г. Чаптыкова в Абакане — «Хоровое дирижирование» (шесть премий от 50 тыс. до 300 тыс. рублей).
Для участия нужно заполнить форму на сайте конкурса или отправить документы на vmk@rosconcert.ru. Условия участия и список документов можно изучить здесь.
Конкурс проходит по четырехлетнему циклу.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ