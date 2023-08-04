Международный волонтерский лагерь открывается в Перми

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

В лагере примут участие 200 добровольцев из 62 регионов РФ, а также волонтеры из Пакистана, Казахстана и Кыргызстана. Его работа включает пять тематических смен длительностью семь дней каждая. Четвертая посвящена инклюзивному волонтерству.Участники познакомятся с местным опытом, посетят мастер-классы по реставрационным работам на ОКН, лекции, встречи с деятелями культуры. Вместе с реставраторами волонтеры проведут работы по сохранению Дома Мешкова. Также они посетят музей «Хохловка», Кунгурские ледяные пещеры, Дом-музей Василия Каменского, Белогорский монастырь и др.«Волонтеры культуры» не один год помогают «не только восстанавливать памятники культовой и гражданской архитектуры, но и создают уникальную среду для развития добровольческого сообщества», отметила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Надежда Преподобная.