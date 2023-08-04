В Зарядье стартовал Moscow Urban Fest

Фестиваль проводится в рамках Московского урбанистического форума, сообщила пресс-служба проекта.





Moscow Urban Fest пройдет с 4 по 8 августа. Он позиционируется как открытое мероприятие о мегаполисе и людях, живущих в нем. Фестиваль включает образовательную, культурную, спортивную программы, а также программу для детей и подростков.





Посетителей ждут выступления звезд и лекции специалистов, ворк-шопы и мастер-классы, «прогулки с умвельтом», представляющие город глазами разных его обитателей, дискуссии, занятия йогой и медитацией, классические и не только концерты, кинопоказы, квизы, беговые и самокатные экскурсии и многое другое.





Расписание представлено на сайте МУФа-2023 в разделе «Зарядье» . Вход свободный. На некоторые мероприятия потребуется регистрация.



Московский урбанфорум стартовал 1 августа и продлится до 10 сентября в четырех локациях — Гостином дворе, «Зарядье», «Манеже» и «Лужниках».





Фото: пресс-служба Московского урбанфорума



