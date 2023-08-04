Сын Децла Juzeppe Junior выпустил трек Dejavu

Продюсеры «просто прекратили снимать в Чехии», заявил директор Prague Studios Томаш Крейчи в интервь...
Песня 18-летнего Антония Киселева появилась на «Яндекс. Музыке» и других музыкальных стримингах.
Студия Lucasfilm поделилась свежим роликом на официальном ютьюб-канале «Звездных войн».
С помощью технологии авторы воссоздадут лицо артиста для ленты «Володя», рассказал его режиссер и пр...
Музей-заповедник «Павловск» в Петербурге начал разработку проекта реставрации ландшафта и воссоздани...
Продюсеры «просто прекратили снимать в Чехии», заявил директор Prague Studios Томаш Крейчи в интервь...
Песня 18-летнего Антония Киселева появилась на «Яндекс. Музыке» и других музыкальных стримингах.
Студия Lucasfilm поделилась свежим роликом на официальном ютьюб-канале «Звездных войн».
С помощью технологии авторы воссоздадут лицо артиста для ленты «Володя», рассказал его режиссер и пр...
Музей-заповедник «Павловск» в Петербурге начал разработку проекта реставрации ландшафта и воссоздани...
Соответствующий приказ издало Минкультуры РФ на основании решения конкурсной комиссии, сообщается на...
Цифровую премьеру фильма анонсировал глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.
Спектакль показали на VII Международном фестивале оперы и балета «Херсонес» в Севастополе, сообщил...
Стриминг раскрыл имена актеров, которые играют ключевых персонажей Серкана и Эду в адаптации турецко...
В конкурсе на получение премий от 500 тысяч до 1 млн рублей могут участвовать педагоги ДШИ, училищ и...
Польский писатель «довольно усердно» работает над новым произведением, передает «Культуромания» ег...
В одном из кинотеатров города появились афиши двух самых ожидаемых киноновинок лета.
Посольство Южной Осетии в РФ и Совет международной литературной премии «Буламаргъ» («Соловей») объяв...
3 августа на стриминге появились два первых эпизода сериала о деструктивном культе, сообщила пресс-с...
В ближайшее время реставраторы отправятся в Таганрогский художественный музей, сообщила пресс-служба...
В беседе с Letterboxd постановщик заявил, что не отказался от идеи выпуска своей версии фильма.
Сценарий подготовил Дмитрий Соболев, работавший с режиссером над «Островом».
Снятая ею лента «Барби» собрала более $850 млн за две недели проката, уточнил Hypebeast.
Фильм с подзаголовком «Потерянное царство» выпустят в запланированную дату, заявили инсайдеры Variet...
В Минкультуры РФ рассказали об итогах программы в прошлом году и планах до конца 2023 года. ...
04.08.2023