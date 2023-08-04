Сын Децла Juzeppe Junior выпустил трек Dejavu

Фото: скриншот / ютьюб-канал Juzeppe Junior

«Уже несколько лет я экспериментирую и учусь. Настал момент, когда хочется поделиться с вами», — написал рэпер в анонсе на своей странице в VK.Dejavu стал вторым изданным треком артиста после дебютной работы Dzen. Позже Киселев писал в своем телеграм-канале, что больше не планирует создавать композиции в стилистике первого трека.Исполнитель взял творческий псевдоним в честь отца Кирилла Толмацкого, который прославился как Децл, а позже выступал под именем Juzeppe Jostko. В июле Толмацкому могло исполниться 40 лет. Он умер после концерта в Ижевске из-за проблем с сердцем.