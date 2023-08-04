Вышел новый тизер сериала по миру Star Wars «Асока»

04.08.2023

Вышел новый тизер сериала по миру Star Wars «Асока»
Студия Lucasfilm поделилась свежим роликом на официальном ютьюб-канале «Звездных войн».

Сюжет развернется вскоре после падения Империи. Экс-джедай Асока Тано расследует дело об угрозе галактике, которую она предчувствует.

Впервые Асока, бывшая ученица Энакина Скайуокера, появляется в сериале «Мандалорец». В сольном проекте у нее будут помощницы Сабин Врен и Гера Синдулла.

В главной роли — Розарио Доусон. Ее  соратниц сыграли Наташа Лю Бордиццо и Мэри Элизабет Уинстэд. Ожидается, что к образу Энакина и Дарта Вейдера в шоу вернется Хейден Кристенсен.

В день премьеры, 23 августа, на Disney+ выйдут две серии шоу. Далее эпизоды будут появляться раз в неделю. Финал дебютирует 4 октября.


Фото: кадр из трейлера сериала Ahsoka