Вышел новый тизер сериала по миру Star Wars «Асока»



Фото: кадр из трейлера сериала Ahsoka

Сюжет развернется вскоре после падения Империи. Экс-джедай Асока Тано расследует дело об угрозе галактике, которую она предчувствует.Впервые Асока, бывшая ученица Энакина Скайуокера, появляется в сериале «Мандалорец». В сольном проекте у нее будут помощницы Сабин Врен и Гера Синдулла.В главной роли — Розарио Доусон. Ее соратниц сыграли Наташа Лю Бордиццо и Мэри Элизабет Уинстэд. Ожидается, что к образу Энакина и Дарта Вейдера в шоу вернется Хейден Кристенсен.В день премьеры, 23 августа, на Disney+ выйдут две серии шоу. Далее эпизоды будут появляться раз в неделю. Финал дебютирует 4 октября.