Александр Шпагин и нейросеть создадут образ Высоцкого в новом фильме

04.08.2023
С помощью технологии авторы воссоздадут лицо артиста для ленты «Володя», рассказал его режиссер и продюсер Александр Жигалкин.
Шпагин сыграет роль Высоцкого, а нейросеть поможет добиться «практически 100%-го сходства». Об этом Жигалкин заявил Фонду кино на защите проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, передает ТАСС
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По его словам, Шпагин стал находкой для проекта, поскольку актер давно «существует в этом образе». То, как он говорит, ходит, играет на гитаре, очень похоже на манеры реального Высоцкого. При дополнительной работе создатели предполагают получить максимальное сходство. Песни Высоцкого будут звучать в его исполнении. Озвучит артиста его сын Никита Высоцкий, выступивший соавтором проекта.
Созданием технологии переноса лица занимается Сбер AI. Для нее уже собрана база необходимых данных.
Действие развернется после выхода на экраны ленты «Вертикаль», прославившей Владимира Высоцкого на всю страну. Фильм расскажет три истории любви из его жизни.
Фото: Олег Васильев, издательство «Рекламфильм». Добросовестное использование /
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