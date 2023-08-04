На остров Ливен в Павловске вернутся исторический ландшафт и Храм Любви

Фото: Светлана Федорова / пресс-служба ГМЗ «Павловск»

Ливен располагается на Центральном Розовопавильонном пруду. Сейчас он не доступен для посетителей. До революции на остров можно было попасть на пароме.Остров насыпали при устройстве пруда в начале XIX века и по проекту Пьетро Гонзаго высадили на нем куртины хвойных и лиственных деревьев. В 1816-м по проекту Карла Росси на Ливене построили деревянную беседку по случаю бракосочетания великой княжны Анны Павловны и Вильгельма Оранского. Резные детали из дерева выполнил Алексей Чухнов. Павильон назвали Храмом Любви. Он сгорел за несколько лет до 1917-го.Сейчас архитекторы-реставраторы ведут научно-изыскательские работы, предшествующие проектированию. Проект будет включать восстановление объемно-пространственной планировки и воссоздание Храма Любви. Отдельно планируется отреставрировать исторический причал на острове. К настоящему моменту восстановлены причал на материке и паром. Работы прошли два года назад по программе международного сотрудничества.Как отметили в музее, со временем посетители смогут переправляться на Ливен на пароме и посещать Храм Любви, как это делали гости более века назад.