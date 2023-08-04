Первые 11 студентов-музыкантов получили стипендию им. Елены Гнесиной

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Документ утвердил список победителей из числа учащихся российских вузов по направлению «Музыкальное искусство», которым назначили персональную именную стипендию на 2023/2024 учебный год. С 1 сентября они будут получать по 15 тысяч рублей ежемесячно.Стипендия учреждена к 150-летию выдающейся пианистки и преподавательницы Елены Гнесиной. Вместе с сестрами Евгенией и Марией она открыла музучилище в 1895 году в Москве. Со временем оно стало одним из лучших музыкальных учебных заведений страны.Всего на конкурс поступило 44 заявки от 28 вузов из 21 региона. Критерии отбора — отличная успеваемость и успехи на международных и всероссийских музыкальных конкурсах.В апреле 2024 года в преддверии юбилея Елены Гнесиной стипендиаты выступят с концертом в РАХ им. Гнесиных.