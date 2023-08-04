Первые 11 студентов-музыкантов получили стипендию им. Елены Гнесиной

04.08.2023
Соответствующий приказ издало Минкультуры РФ на основании решения конкурсной комиссии, сообщается на сайте ведомства.
Документ утвердил список победителей из числа учащихся российских вузов по направлению «Музыкальное искусство», которым назначили персональную именную стипендию на 2023/2024 учебный год. С 1 сентября они будут получать по 15 тысяч рублей ежемесячно.
Стипендия учреждена к 150-летию выдающейся пианистки и преподавательницы Елены Гнесиной. Вместе с сестрами Евгенией и Марией она открыла музучилище в 1895 году в Москве. Со временем оно стало одним из лучших музыкальных учебных заведений страны.
Всего на конкурс поступило 44 заявки от 28 вузов из 21 региона. Критерии отбора — отличная успеваемость и успехи на международных и всероссийских музыкальных конкурсах.
В апреле 2024 года в преддверии юбилея Елены Гнесиной стипендиаты выступят с концертом в РАХ им. Гнесиных.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ