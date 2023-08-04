Онлайн-релиз Barbie состоится на стриминге Max осенью

Фото: кадр из фильма Barbie

Комментируя прибыль по итогам периода, Заслав подчеркнула, что «Барби» Греты Гервиг «действительно важна для нас». Также он обещал выпустить ленту Греты Гервиг на сервисе Max этой осенью.«Мы действительно верим в театральное окно () — пусть оно играет свою роль», — заявил глава корпорации, известный как сторонник кинотеатрального, а не онлайн-проката.При необходимости он предложил пользоваться PVOD, то есть платным доступом к видео по запросу, который предлагают подписчикам онлайн-платформ.Ранее сообщалось, что кассовые сборы «Барби» с Марго Робби подобрались к 1 млрд долларов.