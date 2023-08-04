Онлайн-релиз Barbie состоится на стриминге Max осенью

04.08.2023
Цифровую премьеру фильма анонсировал глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. Об этом он сообщил во время отчета о финансовых показателях корпорации за второй квартал 2023 года, передает Deadline.
Комментируя прибыль по итогам периода, Заслав подчеркнула, что «Барби» Греты Гервиг «действительно важна для нас». Также он обещал выпустить ленту Греты Гервиг на сервисе Max этой осенью.
«Мы действительно верим в театральное окно (кинотеатральный прокат фильма до его выхода на онлайн-площадках. — Прим. ред.
) — пусть оно играет свою роль», — заявил глава корпорации, известный как сторонник кинотеатрального, а не онлайн-проката.
При необходимости он предложил пользоваться PVOD, то есть платным доступом к видео по запросу, который предлагают подписчикам онлайн-платформ.
Ранее сообщалось, что кассовые сборы «Барби» с Марго Робби подобрались к 1 млрд долларов.
Фото: кадр из фильма Barbie