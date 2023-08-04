Пермский театр оперы и балета представил «Лебединое озеро» в Херсонесе

04.08.2023
Спектакль показали на VII Международном фестивале оперы и балета «Херсонес» в Севастополе, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
До 4 августа гости могут увидеть «Лебединое озеро» Петра Чайковского в исполнении пермских артистов. Далее их ждет спектакль Театра Олега Табакова «Страсти по Бумбарашу» в постановке Владимира Машкова.
Фестиваль продлится до 13 августа.
«Это событие дает уникальную возможность насладиться выступлениями выдающихся артистов, произведениями классической музыки и танца в удивительной̆ атмосфере античного Херсонеса», — подчеркнула Любимова.
Масштабный форум открылся гала-концертом. В его программе представили постановку Джоны Кука «Рахманинов. В память», посвященную 150-летию композитора.
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»