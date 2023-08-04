Okko официально объявил каст российской версии «Постучись в мою дверь»

04.08.2023

Okko официально объявил каст российской версии «Постучись в мою дверь»
Стриминг раскрыл имена актеров, которые играют ключевых персонажей Серкана и Эду в адаптации турецкого сериала.

Как и предполагали СМИ, в главных ролях — Никита Волков из «Трудных подростков» и Лиана Гриба из «Дурной крови», сообщил «БК». Волков предстанет в образе Серкана Болата — архитектора и предпринимателя в оригинальной истории. Гриба сыграет Эду Йылдыз — студентку последнего курса и цветочницу. Кем будут работать герои российского сериала, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что персонажа Волкова зовут Сережа.

Сериал выпустят онлайн-кинотеатры Okko и Premier. Также он появится в эфире ТНТ.

В популярном турецком ромкоме главные роли исполнили Керем Бурсин и Ханде Эрчел.

Фото: кадр из сериала «Постучись в мою дверь»