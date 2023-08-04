Стартовал прием заявок на соискание премий лучшим преподавателям музыки

В конкурсе на получение премий от 500 тысяч до 1 млн рублей могут участвовать педагоги ДШИ, училищ и вузов, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Ежегодно на конкурсной основе мы вручаем 100 премий по 500 тысяч рублей учителям детских школ искусств, 25 педагогам училищ и 25 преподавателям вузов — по 1 млн рублей», — уточнила она в телеграм-канале.
Претендентов на премию могут выдвинуть образовательные организации. Среди критериев отбора — участие преподавателей в культурных событиях, наличие у них авторских методик и учеников с достижениями в обучении. Документы рассмотрит и оценит комиссия из руководителей и работников творческих вузов и объединений.
Документы принимают до 20 августа на сайте конкурсов и грантов
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В 2023 году в конкурсе участвовали 513 педагогов из 79 регионов. Больше всего заявок поступило от учителей ДШИ — 309.
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